Korona dedektifleri!

İzmir’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, virüs taşıyanların temas ettiği kişileri belirleme ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan, 422 kişilik filyasyon ekibi, bir dedektif titizliğiyle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı’nca ekipte görevlendirilenler, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastanın verdiği bilgilerden yola çıkarak temas ettiği kişilerle önce telefonla irtibat kuruyor.

Koruyucu tulum, maske ve eldivenleri giyen ekip, belirlenen adreslere gidiyor, test uygulanacak kişilerden numune alıyor. Alınan numuneler, referans laboratuvarlarına teslim ediliyor. Alandaki çalışmaların sonuçları, halk sağlığı uzmanlarından oluşan kurul tarafından değerlendiriliyor. Gerek duyulması halinde ekipler, yeniden adreslere yönlendiriliyor. Ekipte, aralarında diş hekimleri gibi farklı branşlarda uzmanlıkları olan sağlık personeli yer alıyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, “Salgından etkilenen kişi sayısını en aza indirmek için filyasyon ekibine çok büyük görevler düşüyor” dedi. Ekip üyesi Diş Hekimi Büşra Ulusoy da, virüsle olan bir savaş içinde kendisini bir nefer gibi hissettiğini söyledi.