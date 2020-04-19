Korona değil bahar alerjisi

Dr. Duygu Omas, bahar alerjisinin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unda görüldüğünü belirtti belirtilerini şöyle sıraladı:

“Alerjik rinitte belirtiler; burunda kaşıntı, burun akıntısı, hapşırık, yüzde basınç hissi ile karakterize bir tablodur. Bazen halsizlik, gözlerde kaşıntı, göz akıntısı, damakta kaşıntı hissi, öksürük ve ses kısıklığı da buna eşlik edebilir. Ayrıntılı bir muayene ile diğer klinik tablolardan ayrım yapılabilir.”