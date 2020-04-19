BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Korona değil bahar alerjisi
    ABONE OL
    19.04.2020 - 00:02 |

    Korona değil bahar alerjisi

    İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Omas, mevsim geçişlerinde sık görülen hastalıktan biri olan alerjik rinit (bahar alerjisi) belirtilerinin Kovid-19 belirtilerinden nasıl ayırt edilebileceğine açıklık getirdi.

    Korona değil bahar alerjisi

    Dr. Duygu Omas, bahar alerjisinin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unda görüldüğünü belirtti belirtilerini şöyle sıraladı:

    “Alerjik rinitte belirtiler; burunda kaşıntı, burun akıntısı, hapşırık, yüzde basınç hissi ile karakterize bir tablodur. Bazen halsizlik, gözlerde kaşıntı, göz akıntısı, damakta kaşıntı hissi, öksürük ve ses kısıklığı da buna eşlik edebilir. Ayrıntılı bir muayene ile diğer klinik tablolardan ayrım yapılabilir.”

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için
    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

    Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

    Sıradaki Haber