19.04.2020 - 00:02 |
Korona değil bahar alerjisi
İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Omas, mevsim geçişlerinde sık görülen hastalıktan biri olan alerjik rinit (bahar alerjisi) belirtilerinin Kovid-19 belirtilerinden nasıl ayırt edilebileceğine açıklık getirdi.
Dr. Duygu Omas, bahar alerjisinin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unda görüldüğünü belirtti belirtilerini şöyle sıraladı:
“Alerjik rinitte belirtiler; burunda kaşıntı, burun akıntısı, hapşırık, yüzde basınç hissi ile karakterize bir tablodur. Bazen halsizlik, gözlerde kaşıntı, göz akıntısı, damakta kaşıntı hissi, öksürük ve ses kısıklığı da buna eşlik edebilir. Ayrıntılı bir muayene ile diğer klinik tablolardan ayrım yapılabilir.”
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