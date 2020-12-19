Korona dinlemedi hastasına koştu

İzmir’de, bağırsak kanseri nedeniyle acil ameliyat edilmesi gereken ancak Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta, tam uyutulmadan doktorların özel koşullarda yaptığı operasyonla sağlığına kavuştu. Kütahya’da yaşayan 6 çocuk 15 torun sahibi 70 yaşındaki Sultan Arslan, şiddetli karın ağrısı şikayeti üzerine yakınları tarafından Menemen’deki Sada Hastanesi’ne getirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara tarafından muayene edilen Arslan’ın yapılan tetkiklerinde kalın bağırsak kanserine bağlı olarak bağırsak tıkanıklığı bulunduğu tespit edildi.

İki saat sürdü

Ameliyat öncesi yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Arslan’ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kara ve ekibi, özel önlemler aldı. Geniş çaplı sterilizasyon uygulanan ameliyathanede 2 saat süren operasyon boyunca sağlık çalışanları koruyucu kıyafetlerini çıkarmadı. Ameliyattan sonra Kovid-19 tedavisi de başlanan Arslan, sağlığına kavuştu.

‘Yorgunluk bitti’

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara, “Tedirgin olduk ama sağlık çalışanları olarak başka bir seçeneğimiz yoktu. Onu bırakamazdık. Çünkü ailesinin ve onun tek ümidi yapılacak olan bu ameliyattı. Ameliyatta koruyucu kıyafetler nedeniyle çok terledik ama hastamızı şimdi sağlığına kavuşmuş bir şekilde görünce tüm yorgunluğumuz sona erdi” dedi. Sultan Arslan da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını ifade etti, “Onlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Hepsine duacıyım” diye konuştu.