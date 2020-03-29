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    HaberlerEge Haberleri ‘Korona günlerini fırsata çevirelim’
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    29.03.2020 - 00:03 |

    ‘Korona günlerini fırsata çevirelim’

    Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 5 ve 6 yaşlarındaki oğullarıyla birlikte evdeki kütüphanesinin önünden fotoğraf paylaştı, ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

    ‘Korona günlerini fırsata çevirelim’

    Olgun, “Evdeyiz. Ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirip manevi olarak muhasebeye yönelmek ve bol bol okumak için korona günlerini fırsata çevirme zamanı” mesajını paylaştı. Olgun, “Zaruri olmadıkça lütfen dışarı çıkmayalım. Virüsün yayılmasını durdurabilirsin. Nisan ayının ikinci yarısında yeniden üretmeye, çarkları döndürmeye, kepenkleri açmaya ve ülke ekonomisine katkı koymaya devam edeceğiz” dedi. Olgun, yarın telekonferans yöntemiyle İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile görüşecek, oda üyelerinin taleplerini aktaracak.

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