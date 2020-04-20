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    HaberlerEge Haberleri Korona Günlükleri 2 ismi ağırlayacak
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    20.04.2020 - 00:03 |

    Korona Günlükleri 2 ismi ağırlayacak

    Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Korona Günlükleri’ etkinliği, bugün İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’i, 22 Nisan Çarşamba günü de Psikiyatr Dr. Bülent Çekem’i konuk edecek.

    Korona Günlükleri 2 ismi ağırlayacak

    Dikmen, sağlık haberciliğinden basında yaşanan sorunlara, birçok konuda görüşlerini paylaşacak. Çekem de, karantinanın sağlıklı ve üretken yaşanması için önerilerini anlatacak. Etkinlik, pazartesi ve çarşamba günleri 16.00’da başlayacak.

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