20.04.2020 - 00:03 |
Korona Günlükleri 2 ismi ağırlayacak
Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Korona Günlükleri’ etkinliği, bugün İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’i, 22 Nisan Çarşamba günü de Psikiyatr Dr. Bülent Çekem’i konuk edecek.
Dikmen, sağlık haberciliğinden basında yaşanan sorunlara, birçok konuda görüşlerini paylaşacak. Çekem de, karantinanın sağlıklı ve üretken yaşanması için önerilerini anlatacak. Etkinlik, pazartesi ve çarşamba günleri 16.00’da başlayacak.
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.