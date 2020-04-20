Korona Günlükleri 2 ismi ağırlayacak

Dikmen, sağlık haberciliğinden basında yaşanan sorunlara, birçok konuda görüşlerini paylaşacak. Çekem de, karantinanın sağlıklı ve üretken yaşanması için önerilerini anlatacak. Etkinlik, pazartesi ve çarşamba günleri 16.00’da başlayacak.