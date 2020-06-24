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    HaberlerEge Haberleri Korona Günlükleri Tugay’ı ağırlayacak
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Korona Günlükleri Tugay’ı ağırlayacak

    Karşıyaka Belediyesi’nin küresel salgın nedeniyle ertelediği ‘Ayın Konuğu’ etkinlikleri yerine, sosyal medya hesaplarından canlı yayın olarak sunduğu ‘Korona Günlükleri’nin konuğu Başkan Cemil Tugay olacak.

    Korona Günlükleri Tugay’ı ağırlayacak

    Karşıyaka Belediyesi’nin küresel salgın nedeniyle ertelediği ‘Ayın Konuğu’ etkinlikleri yerine, sosyal medya hesaplarından canlı yayın olarak sunduğu ‘Korona Günlükleri’nin konuğu Başkan Cemil Tugay olacak. Tugay, Atatürk’ün Karşıyaka’yı ziyaretinin 94. yılının anlam ve önemi başta olmak üzere, bir tıp doktoru olarak küresel salgının nasıl yaşandığını ve bundan sonrasına dair önerilerini anlatacak. Etkinlik, bugün saat 16.00’da başlayacak.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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