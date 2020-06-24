Korona Günlükleri Tugay’ı ağırlayacak

Karşıyaka Belediyesi’nin küresel salgın nedeniyle ertelediği ‘Ayın Konuğu’ etkinlikleri yerine, sosyal medya hesaplarından canlı yayın olarak sunduğu ‘Korona Günlükleri’nin konuğu Başkan Cemil Tugay olacak. Tugay, Atatürk’ün Karşıyaka’yı ziyaretinin 94. yılının anlam ve önemi başta olmak üzere, bir tıp doktoru olarak küresel salgının nasıl yaşandığını ve bundan sonrasına dair önerilerini anlatacak. Etkinlik, bugün saat 16.00’da başlayacak.