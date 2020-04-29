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    HaberlerEge Haberleri Korona makalelerine gönüllü çeviri
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    29.04.2020 - 07:00 |

    Korona makalelerine gönüllü çeviri

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ), koronavirüsle ilgili yabancı dildeki tıbbi metinlerin Türkçeye çevrilip en kısa sürede sağlık çalışanlarına ulaştırılması amacıyla gönüllü ekip oluşturuldu.

    Korona makalelerine gönüllü çeviri

    İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ), koronavirüsle ilgili yabancı dildeki tıbbi metinlerin Türkçeye çevrilip en kısa sürede sağlık çalışanlarına ulaştırılması amacıyla gönüllü ekip oluşturuldu. Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerin yer aldığı toplam 10 kişilik ekip, sağlık çalışanlarının kendilerine ulaştırdığı metinleri, online olarak bir araya gelip çeviriyor. Destek sayesinde, sağlık çalışanları hem zaman kazanıyor hem olası bilgi kirliğinin önüne geçiliyor.
    Sağlık çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda çeviri yaptıklarını, yakın zamanda göğüs hastalıkları uzmanları için bir kitapçıktan teşhis ve tedavi ile ilgili bir bölümünün çevirisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, “Kovid-19 ile ilgili çok hızlı ve inanılmaz geniş kapsamlı bilgi akışı var. Büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının işini bir nebze de olsa kolaylaştırmak istedik. Çeviriler online olarak talep edenlere ulaşıyor, onlar da kendi platformlarında paylaşıyor” dedi.

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