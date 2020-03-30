BİST88.125-3,72EURO7,18-0,04USD6,450,03ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Korona mesaisi
    ABONE OL
    30.03.2020 - 00:04 |

    Korona mesaisi

    Korona mesaisi

    Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından Çarşı ve çevresinde bilgilendirici el broşürleri dağıttı. ‘Evde kalın’ mesajı verilen ve virüse karşı önemli bilgiler içeren broşürleri vatandaşa dağıtan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda sözlü uyarılarda da bulundu. Ayrıca belediye araçları ile anonslar yapılarak, “Sevdiklerinizin ve kendinizin sağlığı için lütfen evde kalın” denildi. Acil durumlarda Karşıyaka Belediyesi’nin 444 1 575 numaralı danışma hattının aranabileceği hatırlatıldı. Başkan Cemil Tugay, “Bizim belediye olarak herhangi bir şekilde sokağa çıkma yasağı koyma yetkimiz yok. Yapabileceğimiz şey, tüm imkanlarımızla halkımızı uyarmak ve bilinçlendirmek” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için
    İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    Türkiye'de Bugün Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber