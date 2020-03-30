Korona mesaisi

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından Çarşı ve çevresinde bilgilendirici el broşürleri dağıttı. ‘Evde kalın’ mesajı verilen ve virüse karşı önemli bilgiler içeren broşürleri vatandaşa dağıtan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda sözlü uyarılarda da bulundu. Ayrıca belediye araçları ile anonslar yapılarak, “Sevdiklerinizin ve kendinizin sağlığı için lütfen evde kalın” denildi. Acil durumlarda Karşıyaka Belediyesi’nin 444 1 575 numaralı danışma hattının aranabileceği hatırlatıldı. Başkan Cemil Tugay, “Bizim belediye olarak herhangi bir şekilde sokağa çıkma yasağı koyma yetkimiz yok. Yapabileceğimiz şey, tüm imkanlarımızla halkımızı uyarmak ve bilinçlendirmek” dedi.