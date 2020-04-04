Korona zirvesi!

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, ilçede koronavirüsle mücadele konusunda yaptıklarına ilişkin bilgi aktardı. Sosyal medya hesaplarından ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Gümrükçü, “Kendi ürettiğimiz yüz siperliğini Sayın Genel Başkanımıza takdim ettim. Özellikle sağlık emekçileri için maske dikimi, yüz siperliği üretimi, hastanelerde çalışan sağlık emekçilerine C vitamini desteği, sağlık emekçilerinin çocukları için hazırlamış olduğumuz boyama kitapları, ilçe sınırları içerisinde bulunan hastane yöneticileri ile kurmuş olduğumuz sağlık kurulu, spor tesislerimizin yatakhanesini sağlık emekçilerine açıklaması ile ilgili bilgiler verdim” dedi.