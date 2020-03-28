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    HaberlerEge Haberleri Korona’da kriz yönetimi semineri
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    28.03.2020 - 00:02 |

    Korona’da kriz yönetimi semineri

    İzmir Ticaret Odası (İZTO), tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizde, şirketlerin alması gereken önlemleri aktarmak ve krizi nasıl yöneteceklerini anlatmak amacıyla interaktif bir seminer düzenleyecek.

    Korona’da kriz yönetimi semineri

    Dijital platform üzerinden 31 Mart 2020 Salı günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek seminerde, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jülide Kesken “Kriz Dönemi Stratejileri” konusunda online eğitim verecek. Katılımcıların soru ve görüşleriyle katılabileceği seminerin bant kaydı daha sonra 80 bin üyeye gönderilecek.

    Devamı gelecek

    İZTO Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Gereksinim duyulacağına inandığımız konularda, bu tarz uygulamalara devam edeceğiz” dedi. Prof. Dr. Kesken ise, belirsizliğin yüksek olduğu kriz dönemlerinde, işletme sahipleri ve yöneticilerinin stratejik karar verme yetkinliklerinin önemine dikkat çekti.

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