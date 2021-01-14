14.01.2021 - 00:01 |
‘Koronalı vatandaş tutanakla çıkabildi’
CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Torbalı Devlet Hastanesi’nde yatan, SGK’sı olmayan koronavirüs hastasından 1.632 lira istendiğini öne sürdü, “Parası olmayan koronalı vatandaş, tutanakla çıkabildi” dedi.
Kılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Torbalı’da yaşayan ve testi pozitif çıkan Kutbettin Köstekçi’nin (51) durumu fenalaşınca 8 Ocak’ta hastaneye kaldırıldığını ifade etti. 1632 lira faturanın, ücretsiz tedavi söylemine uymadığını dile getiren Kılıç, “Testi hâlâ pozitif olan Köstekçi, bir yandan hastalığı nasıl yeneceğini, diğer yandan da bu borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor” vurgusunu yaptı.