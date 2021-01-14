‘Koronalı vatandaş tutanakla çıkabildi’

Kılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Torbalı’da yaşayan ve testi pozitif çıkan Kutbettin Köstekçi’nin (51) durumu fenalaşınca 8 Ocak’ta hastaneye kaldırıldığını ifade etti. 1632 lira faturanın, ücretsiz tedavi söylemine uymadığını dile getiren Kılıç, “Testi hâlâ pozitif olan Köstekçi, bir yandan hastalığı nasıl yeneceğini, diğer yandan da bu borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor” vurgusunu yaptı.