‘Koronasomnia’ sorunu

Salgın döneminde yaşanan uykusuzluk sorunun ‘Koronasomnia’ olarak adlandırıldığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi’nden Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, “Gece yatış ve sabah kalkış saatleri değişti, yemek saatleri bozuldu. Yani kişilerin biyolojik saati değişti. Bu da uykusuzluk şikayetlerini ortaya çıkardı” dedi. Uykusuzluk çekenlere önerilerde bulunan Paköz, “Kişilerin yatakta çalışmamalarını, yatağa sadece uyku için girmelerini öneriyoruz. Gündüz, balkonda dahi olsa gün ışığını almaları önemli. Akşam çok fazla yağlı ve ağır yiyecekler yenmemeli. Gece de mümkün olduğunca erken yatmalarını ve yatış saatlerini ayarlamalılar” diye konuştu.