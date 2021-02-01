Koronavirüs aramızda dolaşıyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sertoğullarından, yarıyıl tatiliyle birlikte artan konaklamalı geziler ve aile ziyaretlerinin etkisinin, şubat ayında görüleceğini belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, düşüş ivmesi yakalanan Kovid-19 vaka sayılarında son günlerde yeniden hareketlilik görüldüğüne dikkati çekti.

Geçen hafta başlayan yarıyıl tatilinin rakamları doğrudan etkilediğini belirten Sertoğullarından, “Özellikle son 4 gündür 5 bin seviyelerinde olan vaka sayısı 7 binlere ulaştı. Bu durum insanların yarıyıl tatilinde tedbirlere uymadan sokağa çıktığı, tatile gittiği, akraba ziyaretleri yaptığının göstergesi. Bu korktuğumuz bir tablo. Virüs son günlerde yine aramızda dolaşmaya ve yayılmaya başladı. Virüsün yayılımının birkaç hafta sonra belirgin olacağını düşünecek olursak şubat ayının ortalarından itibaren yeni bir pik yaşanabilir. Alışveriş ve kayak merkezlerindeki yoğun insan hareketliliği bizi endişelendiriyor” dedi.

Yüzde 60 aşılanmalı

Bu süreçte özellikle gençlere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Sertoğullarından, “Yarıyıl tatili nedeniyle hareketliliğin olduğu kesim daha çok genç nesil. Hastalık riskleri daha az, çoğu bu hastalığı semptom yaşamadan geçiriyor. Bu grubun hastalığı, kronik rahatsızlığı olanlara ve yaşlı aile fertlerine bulaştırma riski oldukça yüksek. Bu da düşen ağır hasta sayımızın yeniden yükselmesine neden olur” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini sözlerine ekleyen Sertoğullarından, “Aşının etkisinin görülmesi için 2. dozunun uygulandıktan sonra 3 hafta geçmesi lazım. Toplumun aşıyla korunması için yüzde 60’ının aşılanması lazım” ifadelerini kullandı.