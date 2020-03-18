‘Koronavirüs esnafı vurdu’

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, esnafın korona tedbirlerinden olumsuz etkinlendiğini söyledi. Mutlu, “Alınan tedbirleri son derece yerinde buluyoruz, sağlık her şeyin başında gelir. Ancak ticaret dünyasının, ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için bazı önlemler düşünülmeli. Bir süredir insanların yaşam tarzı değişti. Sokağa çıkmaya bile çekinir, işlerini evden bilgisayar başında halleder, mümkün olduğunca çevre yle olan ilişkilerini sınırlar hale geldiler. AVM’ler, büyük işletmeler bir şekilde olağanüstü durumun üstesinden gelebilir. Ancak sermayesi sınırlı olan esnaf sanatkarlarımız büyük işletmelerin dayanma gücüne sahip değil” dedi.

Ödemelerde kolaylık

Küçük işletmelerin devlete olan vergi, SGK primi ödemeleri, devlet bankalarına ve kefalet kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi veya kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Mutlu, “İçişleri Bakanlığı genelgesiyle çalışması bir süre durdurulan meslek kolları ve yan sektörleri için özel teşvik ve finans imkanları hayata geçirilmeli. Sıfır faizli, uygun geri dönüşlü kredi imkanları sunulmalı. Esnaf kesimi için planlanacak önlemler de koronayla mücadelenin bir parçası olarak düşünülmeli. Önlem alınmadığı takdirde virüsten korunalım derken esnaf sanatkarları uçurumun eşiğinden kurtaramayacak hale gelebiliriz” diye konuştu.

Vergi indirimi bekliyorlar

Koronavirüs can almayı sürdürürken dünya ekonomisini de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşım kısıtlamasıyla başta turizm ilk etkilenen sektör olurken, emek yoğun sektörler de bu etkiden kendilerini koruyamıyor. Ayakta kalmakta zorlanan KOBİ’lerin durumunu dile getiren İzmir iş dünyası temsilcileri, bu kuruluşların ayakta kalması için bir dizi ekonomik destek bekliyor. İş dünyasının görüşleri şu şekilde:

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: “Devletin acil olarak işletmelere başta vergi, SGK primleri ve stopajlarda olmak üzere destek paketi açıklamasını bekliyoruz.”

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: “Özellikle KOBİ’ler bu süreçte nakit akışlarında sıkıntı yaşayacak. Bu nedenle KDV dışında tüm vergiler bu süreçte ertelenmeli.”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan: “Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmeli. Bu önemli virajı özel sektör-kamu işbirliği olmadan sağlıklı şekilde atlatmamız imkansız. Virüs atlatıldıktan sonra ekonomik sıkıntıların baş göstermemesi için bu önlemlerin şimdiden alınması önemli.”

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: “Emek yoğun sektörler başta olmak üzere bu süreçte devletin vergi ertelemeleri, uygun faizli özel krediler ve var olan kredi borçlarının dondurulması gibi bir dizi ekonomik önlem alması gerekiyor.”

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurul Başkanı Melih Sebastien Durmuş: “Bu sürecin sağlıkla atlatılabilmesi için çalışanların işlerinden olmaması adına işletmelere destekler verilmeli. Çalışanların SGK primleri başta olmak üzere çekilmiş kredilerin ödemesinin ötelenmesine kadar bir dizi ekonomik destek, hem çalışanlara hem de işletme sahiplerine can suyu olacaktır.”

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: “Bankalara olan kredi borçlarına esneklik getirilmeli. KOBİ’lere kredi ve finans desteği verilmeli. Kira ödemeleri tedbirler süresi boyunca dondurulmalı.”