Koronavirüs geçirmez cihazlar

Manisa Salihli’deki ilçesinde, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge grubunun üç haftada tasarladığı temassız pandemi turnikesi ile ölç- geç kabini, ilgi görünce seri üretim başladı. Cihazlara, özel sektör ile diğer okullardan talep geldiğini belirten Okul Müdürü Ümit Zeybek, “Pandemi sürecinde ateş ölçümü ve sosyal mesafenin korunması noktasında bazı aksaklıklar yaşandığını fark ettik. Ölç-geç kabini, pandemi turnikesi ve temassız hijyen noktası adını verdiğimiz cihazları tasarladık. Belirli aşamaların ardından cihazlarımızın sorunsuz çalıştıkları tespit edildi ve seri üretim başladı. Pandemi turnikesi ve ölç-geç kabinine giren kişinin vücut sıcaklığına göre yeşil veya kırmızı ışık sistemi devreye girip geçişleri düzenliyor” dedi.

Okulun Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Elektrik Öğretmeni Hüseyin Akgül de, “Temassız hijyen noktamız, avucunuza dezanfektan akıtmakta. Pandemi turnikemiz ise ateş ölçümünün ardından geçip geçmeyeceğine karar veriyor. Vücut ısısı normal sıcaklıkta ise turnike açılıyor, vücut sıcaklığı belirlenen değerin üzerinde ise turnike geçişe izin verimiyor” diye konuştu.