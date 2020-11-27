Koronavirüs genç yaşlı dinlemiyor!

DENİZLİ’DE 93 yaşındaki Nuri Güler, Kovid-19’u yendi; Muğla’da da Su ve Kanalizasyon İdaresi personeli Hamza Özkaraca, koronavirüs nedeniyle 27 yaşında hayatını yitirdi. Kovid-19 teşhisi konulan, 6 çocuk, 61 torun sahibi 93 yaşındaki Nuri Güler, evinde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Güler, “Bu yaşıma kadar sağlıkla ilgili herhangi rahatsızlığım olmamıştı” dedi. MUSKİ personeli Özkaraca (27) da, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Güler yüzlü arkadaşımız Hamza’yı yitirdik ve ilk kaybımızı verdik” dedi.