Koronavirüs hakkında bilgiler web sitesinde

covid19marmaris.com adıyla kurulan sitede virüs salgınına karşı yapılması gerekenler fotoğraf ve videolarla anlatılıyor, ilçede aralıksız devam eden çalışmalar aktarılıyor. Marmarislilere seslenen Başkan Mehmet Oktay, “Salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz. Alacağımız önlemler ve sizlerin de hassasiyetiyle salgının olabildiğince yavaş seyretmesini sağlayacağız” dedi.