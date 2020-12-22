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    HaberlerEge Haberleri ‘Koronavirüs, kalp krizini tetikliyor’
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    22.12.2020 - 00:02 |

    ‘Koronavirüs, kalp krizini tetikliyor’

    ‘Koronavirüs, kalp krizini tetikliyor’

    Pandemi devam ederken, başta akciğer ve beyin olmak üzere insan vücudunda ciddi hasarlar bırakabilen koronavirüsün kalpte de olumsuz etkilere neden olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda koronavirüsün kalp üzerindeki etkilerini değerlendiren MCBÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, kalpte kalıcı hasara neden olarak ritim bozukluğu ve kalp krizini tetiklediğini belirtti. Tetik, “Hastalık ilk çıktığında insanlar evlerine kapandıkları için herkes hastanelere gitmeye korktu. Gerçekten bire bir şahidiz, kalp damar hastalığı olan insanların çoğu evlerinde öldü. Risk faktörü olan hastaların kendilerini kontrol ettirmelerinde yarar var” dedi. - DHA

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