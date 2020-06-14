Koronavirüs korkusu sigarayı bıraktırıyor

Sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısının her geçen gün artığını söyleyen İzmir Kent Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Deniz Atasever, “Sigara kullanıcıları hastalığın ağır seyretmesinden çok korkuyor. Bu durum da onların sigarayı bırakma isteklerini artırdı. Kovid-19 muayenelerinde kişiler sigarayı bırakmak için ne yapabileceklerini soruyorlar. Belirti gösterenler ise hasta olmadıkları anlaşılsa dahi kaygı nedeniyle sigarayı derhal bırakmak istiyor. Sadece sigarayı bırakma talebiyle gelenler de arttı. Bizler de çeşitli metotları kendilerine öneriyoruz” dedi. l HANDE NAYMAN DHA