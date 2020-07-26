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    HaberlerEge Haberleri ‘Koronavirüs olmasa altın çağı yaşardık...’
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    26.07.2020 - 00:04 |

    ‘Koronavirüs olmasa altın çağı yaşardık...’

    ‘Koronavirüs olmasa altın çağı yaşardık...’

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Medya emekçilerinin bayramını kutlayan Başkan Oktay, pandemi sürecini ve yapılan çalışmaları da anlattı. Koronavirüs çıkmadan önce yurtdışında yaptıkları görüşmelerle 2020 sezonuna yoğun bir biçimde hazırlandıklarını söyleyen Başkan Oktay, “Yurt dışında katıldığımız fuarlar, sektörün önemli temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler, devlet kademesinde yaptığımız girişimlerin neticesini çok iyi bir biçimde alacaktık. Bunun verilerini de şubat ayından beri görüyorduk. Virüs tüm dengeleri bozdu. Eğer pandemi olmasa Marmaris altın yılını yaşayacaktı” dedi.

    Oktay, “Henüz yabancı turistte hareketlilik yok. Ukrayna’dan uçak geldi. 15 Temmuz’da ilk Rus kafilesi indi. 1 Ağustos’ta başka bir dünya devi turizm şirketi ilk uçuşunu Dalaman’a gerçekleştirecek. Şu anda sadece yerli turistimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İngiltere ve Almanya’da kapılarını bize açarsa turizmcilerimiz nefes alır” diye konuştu.

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