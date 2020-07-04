04.07.2020 - 00:03 |
Koronavirüs sıcak havada da bulaşır
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, hava sıcaklıklarının son günlerde hızla yükselmesi nedeniyle güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi uyarısında bulundu.
Sıcaklıkların Kovid-19 hastalığının bulaşma riskini azaltıcı yönde etkisinin bulunduğunu fakat bulaşın sıcak havalarda da devam ettiğini açıklayan Yanturalı, sıcağa bağlı olarak görülen klinik durumların basit sıcak kramplarından, ölümcül ve ağır bir tablo olan sıcak çarpmasına kadar ilerleyebildiğini dile getirdi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.