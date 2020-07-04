Koronavirüs sıcak havada da bulaşır

Sıcaklıkların Kovid-19 hastalığının bulaşma riskini azaltıcı yönde etkisinin bulunduğunu fakat bulaşın sıcak havalarda da devam ettiğini açıklayan Yanturalı, sıcağa bağlı olarak görülen klinik durumların basit sıcak kramplarından, ölümcül ve ağır bir tablo olan sıcak çarpmasına kadar ilerleyebildiğini dile getirdi.