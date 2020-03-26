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    HaberlerEge Haberleri Koronavirüs tehdidine karşı halkın yanında...
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    26.03.2020 - 00:03 |

    Koronavirüs tehdidine karşı halkın yanında...

    Koronavirüs tehdidine karşı halkın yanında...

    Koçarlı Belediye ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına yetişiyor. İhbar hattına gelen talepleri yerine getiriyor. Pazar alışverişinden zorunlu olarak doktor kontrolüne gitmesi gereken vatandaşların ulaşımına kadar her türlü çağrıya yanıt veren ekipler gece gündüz çalışıyor. Öte yandan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, virüsle mücadele kapsamında belediye kiracılarından kapalı oldukları süre boyunca ödeme almayacağını açıkladı, kira sözleşme sürelerinin kapalı kaldığı sürece uzatılacağını belirtti. Kaplan, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımız inancındayım. Esnafımızın zorlu süreçten en az zararla çıkması için bu uygulamayı hayata geçirme kararı aldık. Faaliyet gösteren kiracı esnafımıza da kira ödemeleri konusunda esneklik sağlayacağız” ifadesini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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