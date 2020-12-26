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    HaberlerEge Haberleri Koronavirüs testi yalanına dikkat!
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    26.12.2020 - 07:00 | | DHA

    Koronavirüs testi yalanına dikkat!

    DENİZLİ Tavas’ta yaşayan Mustafa N’yi telefonla arayıp Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyen ve koronavirüslü kişiyle temaslı olduklarını için acilen hastaneye gidip test yaptırmalarını isteyip evden çıkmalarını sağlayan dört kişi 150 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı.

    Koronavirüs testi yalanına dikkat!

    DENİZLİ Tavas’ta yaşayan Mustafa N’yi telefonla arayıp Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyen ve koronavirüslü kişiyle temaslı olduklarını için acilen hastaneye gidip test yaptırmalarını isteyip evden çıkmalarını sağlayan dört kişi 150 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı. JASAT ekiplerince yakalanan hırsızlar tutuklandı.l 

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