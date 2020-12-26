Koronavirüs testi yalanına dikkat!

DENİZLİ Tavas’ta yaşayan Mustafa N’yi telefonla arayıp Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyen ve koronavirüslü kişiyle temaslı olduklarını için acilen hastaneye gidip test yaptırmalarını isteyip evden çıkmalarını sağlayan dört kişi 150 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı. JASAT ekiplerince yakalanan hırsızlar tutuklandı.l