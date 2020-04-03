Koronavirüs türküsü!

Denizli’de yaşayan, 2 şiir ve 1 öykü kitabı bulunan emekli memur Şerif Ulu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için türkü besteledi. Sözleriyle dikkat çeken türküsüyle beğeni toplayan Ulu, “Derdi olanın türküsü olmalı, bu yüzden koronavirüs için türkü yazdım” dedi. Ulu, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Yeneriz Biz Seni Virüs’ adını verdiği türküsünü, sosyal medyadan paylaştı.

“Çin’den yayıldın dünyaya/ Görünmeyen korku var ya/ Açılmamış papatyayla/ Yeneriz biz seni virüs/ Bütün insanlık korku dolu/ Kurtulmanın tek bir yolu/ Temiz tutmak sağı solu/ Yeneriz biz seni virüs/ Şerif Ulu zor günlerde/ Sokaklar boş herkes evde/ Sonu belirsiz bir günde/ Yeneriz biz seni virüs/ Sevgi ile köyde kentte, yeneriz biz seni virüs”



