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    HaberlerEge Haberleri Koronavirüs yavaşlatmadı hızlandırdı
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    25.08.2020 - 07:00 |

    Koronavirüs yavaşlatmadı hızlandırdı

    Avcılar İnşaat, pandemi sürecinde aldığı hızlı önlemlerle inşaat sürecine hiç ara vermedi.

    Koronavirüs yavaşlatmadı hızlandırdı

    Avcılar İnşaat, pandemi sürecinde aldığı hızlı önlemlerle inşaat sürecine hiç ara vermedi. Satış ofisleri ekibini evden çalışma modeline geçirdi. Proje tanıtımlarını online olarak gerçekleştirdi. Yeni normalleşme ile üst düzey sağlık ve güvenlik önlemleri eşliğinde işbaşı yaptı. 800’ün üzerinde çalışan sayısını rotasyonla beraber 1000’lere çıkardı. Aldığı önlemlerle herhangi bir risk yaşamadan süreci atlattı.
    Alınan önlemlerle Avcılar Exclusive Bayraklı’yı 8 ay önce tamamlayacaklarını belirten Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Yatırımcılarımızın, vadesi gelen borçlarını talepleri doğrultusunda öteledik. Kredi oranlarındaki düşüşe karşın bazıları fiyat artışına giderken biz tam tersi indirim yaparak fiyatlarımızın ulaşılabilir olmasını sağladık. Tüm bu karşılıklı güven ilişkisiyle planlanandan önde gidiyoruz” dedi.

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