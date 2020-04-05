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    05.04.2020 - 00:04 |

    Koronavirüse DNA çözümü

    İYTE, virüsteki benzer proteini bitkiden elde edip, vücuda hastalık bulaştırmadan aşı üretmek için çalışmalara başladı

    Koronavirüse DNA çözümü

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) Kovid-19’a karşı aşı geliştirmek amacıyla çalışma başlatıldı. İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar, özel bir ekip oluşturduklarını; Prof. Dr. Anne Frary, Dr. Hatice Şelale, Dr. Nergiz Gürbüz Çolak’ın katkılarıyla çalışmalara başladıklarını belirtti. Virüslerin hücreye tutunmak için dış yüzeylerinde bir protein barındırdığını dile getiren Doğanlar, şöyle konuştu:

    “Hedefimiz, koronavirüsün vücuda tutunmasını sağlayan ‘S’ (spike) proteine karşı vücudun antikor üretmesini sağlamak. Böylece vücut virüse yakalanmadan bağışıklık kazanacak. Kovid-19 virüsünün yüzeyinde bulunan ve insan hücre yüzeyindeki ‘ACE2’ ile etkileşime girerek insan hücresi içine viral genetik materyalin alınmasını sağlayan, S proteinidir. Dolayısıyla ‘Kovid-19 S’ proteini bu virüsün hastalık yapabilme yeteneğine sebep olan ve insan bağışıklık sistemi hücreleri tarafından tanınan birincil antijendir. Kovid-19 S proteininin de gen dizileri biliniyor, rekombinant olarak üretilmesi mümkün. DNA teknolojileriyle tütün ailesinden ‘nicotiana benthamiana’ adı verilen otsu bir bitkiden çoğaltacağız. Bitkiden bunu saflaştıracağız. Bunu da aşı formatına getireceğiz.”

    7 ay süre verdiler

    Aşının temel içeriği olan rekombinant proteinlerin, yüksek miktarda düşük maliyetle üretilmesinin mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Doğanlar, “Aşının yerli olarak üretilmesi ve ticarileşmesi olası” dedi. Araştırmacılardan Dr. Hatice Şelale ise, S proteinini elde etme sürecinin yaklaşık 7 ay süreciğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

     

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