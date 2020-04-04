Koronavirüse karşı dezenfekte tüneli

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, koronavirüsle mücadele kapsamında belediyenin girişine dezenfeksiyon tüneli koydu. Belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği tünelde, Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı yönergeye göre hazırlanan dezenfektan kullanıldı. Öndeş, “Talep eden tüm kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak isteriz” dedi.