18.03.2020 - 00:03 |
Koronavirüsle erken mücadele başlattılar
Ayvalık Belediyesi, virüsle mücadelesine devam ediyor. Kamu kurumları, yaşlı bakım, kadın dayanışma, özel çocuklar eğitim evi ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Başkan Mesut Ergin, “Vatandaşlarımızın sağlığı önemli” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.