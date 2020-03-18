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    HaberlerEge Haberleri Koronavirüsle erken mücadele başlattılar
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    18.03.2020 - 00:03 |

    Koronavirüsle erken mücadele başlattılar

    Ayvalık Belediyesi, virüsle mücadelesine devam ediyor. Kamu kurumları, yaşlı bakım, kadın dayanışma, özel çocuklar eğitim evi ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

    Koronavirüsle erken mücadele başlattılar

    Başkan Mesut Ergin, “Vatandaşlarımızın sağlığı önemli” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
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    Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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