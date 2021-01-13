Koronavirüsle mücadelenin umudu İzmir

Ege Üniversitesi (EÜ) ARGEFAR ve Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubu’nun, koronavirüse karşı TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısında hayvan deneylerinde başarılı sonuç alınınca Faz-1 deneyleri için çalışma başlatıldı. İlk aşamada aşının insana zarar verip vermediğinin belirleneceğini söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinesinde Ege Üniversitesi olarak Ar-Ge grubumuz önemli bir aşama tamamlanmış oldu. Üniversitemizde yerli ve milli aşı geliştirilmesi anlamında böyle bir çalışmanın yürütülüyor olmasından gurur duyuyoruz” dedi.



Gönüllü aşaması



Budak, deneyimli ve donanımlı bilim insanlarının bu alanda daha çok bilimsel araştırma üretebilmeleri için EÜ’de bir aşı merkezinin kurulmasını istediklerini, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) nezdinde başvurularının bulunduğunu sözlerine ekledi.



DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğunu kaydeden Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubundan EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi DoDr. Mert Döşkaya da, “Geliştirdiğimiz iki aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi aşı gönüllüler üzerinde denenecek. DNA aşıları, virüs farklılaşırsa çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde aşıyı yeni virüse karşı uyumlu hale getirilebiliyor” diye konuştu.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi’nde de, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Ege Bölgesi’nin ilk kapsamlı ‘Kovid-19 İzlem Merkezi açıldı. Merkezde, koronavirüs tedavisi sonrasında oluşacak kronik rahatsızlıklar ve organ yetmezliği gibi konularda sıkıntı yaşayan hastalara hizmet verilecek; hastaların, tetkik ve tedavilere hızlıca erişmeleri sağlanacak.



Bilime katkı



Salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında hastaların ya da hastalık geçirenlerin yakından takip edilmesinin ve bilgi toplanmasının gerekli olduğunu kaydeden DEÜ RektörProf. Dr. Nükhet Hotar, “Bulaş riski son derece yüksek bu virüsün hastalar üzerindeki uzun vadeli etkilerini tespit etmemiz, verilerini toplamamız ve seyrini izlememiz gerektiğini düşündük. Merkezimiz, ilaç geliştirmeden tedavi yöntemlerine kadar birçok aşamada bilim dünyamıza referans teşkil edecek” diye konuştu.



Günde 500 hasta



DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Bayrak ise, “Bugüne kadar 7 binin üzerinde hasta, tedavi için hastanemize başvurdu. Kovid-19’un uzun dönemli etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Günde yaklaşık 500 hasta hedefliyoruz” dedi.