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    26.08.2020 - 07:00 | | DHA

    Koronavirüslü kişi otobüste yakalandı

    MANİSA’NIN Kula ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü,

    Koronavirüslü kişi otobüste yakalandı

    MANİSA’NIN Kula ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü, Kovid-19 servisine yatırıldı. Pozitif vakayla temaslı olan yolcu otobüsünün muavinine de yolcuğunu tamamlanmasının ardından kendini 14 günlük süreyle evinde karantinaya alması istendi. Öte yandan, virüslü kişinin oturduğu koltuğun önünde, arkasında ve yanında başka bir yolcu seyahat etmezken, otobüste bulunan diğer 7 yolcuya uzak oturmalarından dolayı karantina işlemi uygulanmadı. l 

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