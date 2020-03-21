Koronayak olmayalım

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor olan futbolun da en büyük ligleri geçtiğimiz hafta kepenk kapattı. Ülkemizde de önceki Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının almış olduğu karar sonrası ligler ertelendi. Ertelenme sonrası sporculara, takımlara ve antrenörlere mental taktikler vererek spor camiasına özgüven aşılayan mental antrenör Dr. Ersin Afacan, Milliyet Ege Spor Müdürümüz Mehmet Demirtaş’ ve usta yazarımız Fatih Tanfer’in konuğu oldu. Koronavirüs nedeniyle spor faaliyetlerinin ertelenmesini mental açıdan değerlendiren Afacan, “Spor camiasının içindeki her birey bu salgından etkilendi. Herkes en kısa sürede bugünleri geride bırakmak istiyor” dedi.

Koronavirüs salgını ile ilgili genel düşünceleriniz nelerdir?

Koronavirüs salgını, tüm dünyada korku ile tehdit temelinde aylarca devam eden psikolojik bir hava oluşturdu. Genelde sporcularla çalıştığım için, bu süreçte bana en çok yöneltilen soru, “Sporcuların koronavirüs krizi ile başa çıkmasında onlara nasıl yardımcı olabiliriz?” oldu. Bu tarz soruları, tahmin edebileceğiniz gibi, başkan ve yöneticiler ile antrenör ve menajerler yöneltti. Aslında bu salgın sadece sporcuları değil, aynı zamanda spor ortamında yer alan tüm spor insanlarını da olumsuz şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla görevi ne olursa olsun, her spor insanı merak ve endişe ile bu salgının bitmesini ve aşının keşfedilmesini bekliyor.

Daha önce böyle bir durumla karşılaştınız mı?

Bildiğim kadarıyla daha önce böyle bir salgından dolayı spor yaşamı sekteye uğramamıştı. Ben de mental antrenör olarak çalıştığım 2001’den bu yana ilk kez böyle bir sosyolojik durumu tecrübe ediyorum. Bence işin en kaygı verici durumu, bizi ilerleyen günlerde nelerin beklediğini bilmiyor oluşumuzdur. Bu durum, sporcular başta olmak üzere her spor insanının motivasyonunu olumsuz etkilemeye başladı. İlk önce maçlar ve yarışmalar seyircisiz oynanmaya başladı. Daha sonra alınan kararlarla ertelemeye gidildi. Artık spor insanlarının ilgileri, takımlarının ligdeki durumlarına değil, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlık durumunu korumaya yöneldi. Yani spor insanlarının zihinleri, sportif rotadan çıkmaya başladı.

Koronavirüs salgınının spor insanları için mental boyutunu açıklar mısınız?

Böyle zor durumlarda ve kriz ortamlarında temel mental becerilerden biri olan zihinsel dayanıklılık, (Mental Toughness) önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihinsel dayanıklılığın kültürümüzdeki karşılığı ise ‘metanet’ kelimesidir. Yani felaketler ve acılar karşısında, zihinsel ve fiziksel olarak sağlam durmak, zorluklara direnmektir. Sabırlı olmak, endişelere ve üzüntülere kapılmamaktır. Bütün bunları yapmak kolay değil ama gereklidir. Çünkü spor insanları için sadece sahanın içi değil, sahanın dışı da bazen aksiliklere karşı büyük mücadeleler içermektedir. Dolayısıyla sporcular başta olmak üzere her spor insanının koronavirüs krizine nasıl tepki verdiği ve bu süreçteki zihinsel durumu, kişinin hem gündelik yaşamını hem de gelecekteki sportif performansını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyecektir. Örneğin sporcuların temel hayat öğeleri sporlarıdır. Yaptıkları sporda iyiyseler ve yeterli performans gösteriyorlarsa, hayat onlar için daha kolay olur. Çünkü hem daha çok para kazanırlar, hem de daha fazla mutlu ve huzurlu olurlar. Bu salgın ortamı onları, sevdikleri işi yapmaktan bir süre uzak tutacaktır.

Tavsiyeleriniz neler?

Spor insanlarımıza, koronavirüs kriziyle ilgili olarak mental destek anlamında şu tavsiyelerde bulunmak istiyorum:

Öncelikle bu sürecin can sıkıcı olduğunu kabul etsinler ve isyan etmesinler. Durumun kontrolleri dışında olduğunu bilsinler.

Bu sürecin geçici olduğunu akıllarında tutsunlar. Sonuçta sporcu kimlikleri devam ediyor.

Sporcular bu süreçte, antrenman yapmak istememeyi ve maça çıkmak istememeyi normal bir tepki olarak görsünler. Çünkü bir süreliğine rakipleri bu sağlık krizi olacak ve onu yenmeye çalışacakları için dikkatlerini spora veremeyecekler.

Bu olayın doğrudan kendileriyle ilgili olmadığını bilsinler ve bir nedenden dolayı cezalandırıldıklarını düşünmesinler.

Salgın sürecinde evde daha çok zaman geçirsinler.

Yalnız kaldıklarında sezonun bugüne kadar olan sürecini düşünüp değerlendirme yapsınlar.

Evde film seyrederken salgınlarla ilgili filmler başta olmak üzere korku ve gerilim tarzında filmleri değil, komedi filmleri başta olmak üzere kendilerini iyi hissettiren filmleri seyretsinler.

Bir süreliğine evi çalışma yeri olarak düşünsünler ve beden eğitimini içeren egzersiz hareketlerini düzenli olarak evde yapsınlar.

Sportif disiplini devam ettirmek adına düzenli uyku ve sağlıklı beslenmeye devam etsinler.

Salgın ile ilgili sürekli birilerini suçlayan haberlerden ve yorumlardan uzak dursunlar. Çünkü bunu yapmak yıkıcı ve verimsiz bir zihin yapısına sahip olmalarına yol açacaktır.

Takım arkadaşları başta olmak üzere tanıdıkları diğer spor insanları ile iletişimi devam ettirsinler. Onlar için yapabilecekleri bir yardım durumu varsa yardım etsinler. Böyle yapmaları kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır.