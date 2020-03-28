BİST88.125-3,72EURO7,201,96USD6,450,86ALTIN336,240,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Koronayı eve getirme’
    ABONE OL
    28.03.2020 - 00:00 |

    'Koronayı eve getirme’

    'Koronayı eve getirme’

    Koronavirüsün yayılımını önlemek adına alınacak önlemlerin önemini hatırlatan Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, “Ülke olarak bugünleri birlik beraberlik içinde atlatmalıyız. Her şeyin normale dönmesi için evde kalmalıyız. İnsanlarımız evde kalarak virüsün yayılımını durdurmalıdır. Bizler kulüp olarak Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü şekilde tüm önlemlerimizi aldık. Oyuncularımız ise liglerimiz yarın başlayacakmış gibi bizim vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde kendilerini hazırlıyorlar” dedi.

    Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    Sıradaki Haber