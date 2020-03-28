'Koronayı eve getirme’

Koronavirüsün yayılımını önlemek adına alınacak önlemlerin önemini hatırlatan Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, “Ülke olarak bugünleri birlik beraberlik içinde atlatmalıyız. Her şeyin normale dönmesi için evde kalmalıyız. İnsanlarımız evde kalarak virüsün yayılımını durdurmalıdır. Bizler kulüp olarak Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü şekilde tüm önlemlerimizi aldık. Oyuncularımız ise liglerimiz yarın başlayacakmış gibi bizim vermiş olduğumuz program dahilinde evlerinde kendilerini hazırlıyorlar” dedi.