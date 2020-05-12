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    12.05.2020 - 07:00 |

    Koronayı yendiler

    31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Konak Belediye Başkanı adayı olan Melek Eroğlu, eşi ve kızı, koronavirüse karşı mücadelelerini kazandı. H

    Koronayı yendiler

    31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Konak Belediye Başkanı adayı olan Melek Eroğlu, eşi ve kızı, koronavirüse karşı mücadelelerini kazandı. Hep güçlü kalmaya çalıştığını belirten Eroğlu, “Evden çıkmadığımız halde virüs kaptık. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın açıklamalarına kulak verelim. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım” dedi. Yaşadıklarını gundemebakis.com’a anlatan Eroğlu, belirtilerin titreme ve üşümeyle başladığını belirtti. Tedavisi Urla Devlet Hastanesi’nde yapılan Eroğlu, “Ateş çok fazla olmadı. 37,5 civarında seyretti. Daha sonra öksürük başladı, hastaneye gittik. Eşimin, kızımın ve benim testimiz pozitif çıkınca 3 gün orada yattık. İlaç tedavisi uygulandı. Oksijen değerlerimiz iyi olduğu için eve gönderdiler” dedi. Karantina sürecini evde geçirdiklerini kaydeden Melek Eroğlu, “Sürecin sonunda tekrar test uygulandı, negatife döndük. 20 Nisan’da negatif sonucumuzu aldık. Plazma bağışçısı olabilecek antikor oluştu” dedi.

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