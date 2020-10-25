Koronayla mücadele NAZBOT-1’le sürüyor

Nazilli Belediyesi tarafından tasarlanan, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen yapay zeka robot NAZBOT-1, kent genelinde hizmet veriyor. 3 ana fonksiyon termal kamerayla ateş ölçümü yapabilen, anlık veri kaydeden, çift taraflı pulverizasyon ile virüslerle dış ortamda mücadele edebilen, UVC lambalar ile iç ortam virüs ve bakteri dezenfeksiyonu yapabilen, kimyasal kullanmadan ibadethanelerde hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlayan, yörünge ve rota planlama yazılımına sahip, engelleri algılayabilen ve yüzde yüz yerli yazılımla geliştirilen NAZBOT-1, Türkiye’de ilk olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.