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    04.06.2020 - 00:02 |

    Korsana geçit yok

    Bodrum'da taksi esnafı, ilçede korsan taşımacılık yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Korsana geçit yok

    Torba Taksi Kooperatif Başkanı Yasin Algın, yarımada genelinde gece gündüz çalıştıklarını söyledi, korsan taşımacıların Bodrumlulara ‘7/24 hizmetinizdeyiz” şeklinde mesajlar gönderdiğini söyledi. Algın, tespit edilen bu numaralarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. l AA

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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