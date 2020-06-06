Kortlara dönüyoruz!

Haziran ayıyla birlikte hayatımızda normalleşmeye ilişkin adımlar, hiç şüphesiz ki spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Antrenmanlarını genel olarak kondisyon ve güçlenme üzerine bireysel olarak yapabilen sporcular, birçok farklı branşta birlikte antrenmanlara çıkabilecek, maçlar ve müsabakalarla yeniden sahalara/parkelere geri dönecek.



Tabii spordaki yeni normalin en göz önünde olan branşı yine futbol olacak. Lakin gerek ayın 12’sinde başlayacak olan Süper Lig, gerekse de bir hafta sonrasında başlama ihtimali bulunan TFF 1. Lig’de takımların en büyük itici gücü olan taraftarlar, tribünde yerlerini alamayacak. Geride kalan sezonlarda seyircisiz oynama cezalarının futbolun heyecanına nasıl darbe vurduğunu hep birlikte görmüştük. Ligin kalanındaysa bir değil, iki değil, tüm takımların tüm maçları seyircisiz oynanacak. Bakalım seyircisiz futbol nasıl olacak?



Ve gelelim tenise... Yeni normal kapsamında açılan kortlara ilişkin Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 26 maddelik bir talimatname geldi. Buna göre tesislere giriş yapan herkesin ateşi ölçülecek. Soyunma odalarından, ortak kullanılan malzemelere kadar birçok başlıkta hijyen konusunda üst düzey tedbirler mevcut.



Tüm bunlarla birlikte çift maçları dışında bir kortun içinde dört oyuncunun antrenman yapmasına vize çıkmış olması da önemli bir gelişme. Tabii futbolda 22 kişinin bu kadar yakın temasla sahada olmasının yanında tenis çok daha hijyenik duruyor.



Şimdi önümüzdeki süreçte tenisten futbola tüm branşlara kadar ilgiyi, seyir zevkini ve hijyeni nasıl sağlayacağımızı tartışacağımız bir dönem bizi bekliyor. Umuyorum ki salgın sürecinin rehaveti, spora olan ilgiyi de, spor ekonomisini de bugünlerin çok gerisine götürmez. Zira uluslararası spor klasmanlarında birçok farklı branşta bir üst seviyeye çıkmak için kritik eşikteki Türk sporu, böyle bir geri gitmeyle birlikte yılların emeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Her ne kadar bugün sahalara, kortlara, parkelere nasıl çıkılacağını, hangi kurallara dikkat edileceğini konuşuyor olsak da, işin şu anda en muallak kısımlarının başında ekonomik koşullar geliyor. Sponsor desteğinden tutun da, devlet teşviklerine kadar sporun ekonomik olarak ayakta kalması için en azından İzmir yerelinde söylemek gerekirse, kent dinamiklerine de görev düşüyor.