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    26.08.2020 - 07:00 | | DHA

    Körüklü çizmeler dünya pazarında

    Aydın Efeler’de küçük yaşlarda babasından öğrendiği kundura ve körüklü çizme imalatını sürdüren Serkan Gündüz (40), el emeği göz nuru ürünlerini dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

    Körüklü çizmeler dünya pazarında

    Aydın Efeler’de küçük yaşlarda babasından öğrendiği kundura ve körüklü çizme imalatını sürdüren Serkan Gündüz (40), el emeği göz nuru ürünlerini dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Genelde Yörüklerin ve devecilerin giydiği körüklü çizmeler, ata binen ciritçilerin de tercihi oluyor. Gündüz, 13 günde yapımını tamamlayabildiği bir çift çizmeyi bin 200 liraya sattığını söyledi. Gündüz, “En son iki hafta önce İsviçre’ye körüklü çizme yolladım. Geleneğimizin yurtdışında da sürdürülmesi bizim için çok onur ve gurur verici bir olay” dedi. 

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