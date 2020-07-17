BİST118.8080.91EURO7.810.02USD6.850.03ALTIN396.06-0.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Korumaktan vazgeçmeyin’
    ABONE OL
    17.07.2020 - 00:06 |

    ‘Korumaktan vazgeçmeyin’

    ‘Korumaktan vazgeçmeyin’

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Başkent’te ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, göreve geldiği 15 ayda yapılan faaliyetleri ve projelerini anlattı.

    Marmaris’in doğal güzelliklerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Doğanın korunması konusunda hassasiyetinizi biliyorum. Bu mücadelenizden asla vazgeçmeyin” diye konuştu

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yunanistan'ın geri ittiği 37 göçmeni Türkiye kurtardı

    Yunanistan'ın geri ittiği 37 göçmeni Türkiye kurtardı

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Sıradaki Haber