‘Korumaktan vazgeçmeyin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Başkent’te ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, göreve geldiği 15 ayda yapılan faaliyetleri ve projelerini anlattı.

Marmaris’in doğal güzelliklerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Doğanın korunması konusunda hassasiyetinizi biliyorum. Bu mücadelenizden asla vazgeçmeyin” diye konuştu