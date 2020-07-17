17.07.2020 - 00:06 |
‘Korumaktan vazgeçmeyin’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Başkent’te ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, göreve geldiği 15 ayda yapılan faaliyetleri ve projelerini anlattı.
Marmaris’in doğal güzelliklerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Doğanın korunması konusunda hassasiyetinizi biliyorum. Bu mücadelenizden asla vazgeçmeyin” diye konuştu
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.