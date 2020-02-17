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    HaberlerEge Haberleri Koruncuk’a destek
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    17.02.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    Koruncuk’a destek

    Özel İzmir SEV İlköğretim Okulları Aile Birliği, Koruncukköy Urla’ya destek olmak amacıyla yılbaşı yemeğinde Seçkin Et’te bir araya geldi.

    Koruncuk’a destek

    Koruncuk İzmir Şubesi Başkanı Işıl Nişli, “Koruncuk Köy Urla’daki çocuklarımızın sayısını artıracağız. Hedefimiz 120’ye ulaşmak. Her türlü desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

    Koruncuk’a destek

     

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