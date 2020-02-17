17.02.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI
Koruncuk’a destek
Özel İzmir SEV İlköğretim Okulları Aile Birliği, Koruncukköy Urla’ya destek olmak amacıyla yılbaşı yemeğinde Seçkin Et’te bir araya geldi.
Koruncuk İzmir Şubesi Başkanı Işıl Nişli, “Koruncuk Köy Urla’daki çocuklarımızın sayısını artıracağız. Hedefimiz 120’ye ulaşmak. Her türlü desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.