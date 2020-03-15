15.03.2020 - 00:03 |
Korunma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Edremit Belediyesi; banklar, çocuk oyun alanları, ibadethaneler, duraklar, bekleme koltukları, tuvaletler gibi vatandaşın ortak kullanım alanlarında koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.
Belediyeye ait toplu taşıma araçlarında da çalışmaların sürekli şekilde sürdüğünü belirten Başkan Selman Hasan Arslan, “Edremitlileri, panik yapmadan korunma yöntemlerini uygulamaya davet ediyorum” dedi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.