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    07.02.2020 - 07:00 |

    KOSBİ’den mesleki eğitime büyük katkı

    Eğitim öğretim yılının başında eğitime başlayan İzmir Kemalpaşa Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin resmi açılışı yapıldı.

    KOSBİ’den mesleki eğitime büyük katkı

    Eğitim öğretim yılının başında eğitime başlayan İzmir Kemalpaşa Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin resmi açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, nitelikli teknik personel bulmakta güçlük çekti. KOSBİ katılımcısı Adalya Tobacco firması sahibi Ali Rıza Çelik’in sürece en büyük katkıyı koyduğunu ifade eden Porsuk, “Okulumuzun 10’uncu ve üstü sınıf eğitim ve öğretiminde gerekli olan bazı eğitim materyali ve atölye ekipmanlarını tamamlamak üzere hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
    ‘Mezun olduklarında işleri hazır’
    İş dünyasının ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmede sanayicilerin de elini taşın altına koymasını takdir ettiğini söyleyen İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, “Bu okul sayesinde gençlerimiz hem meslek sahibi olacak hem de ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını giderecek” dedi. Çelik ise, “Son teknolojiye sahip atölye, laboratuvar ve dersliklere sahip kolejde, sosyal ve kültürel pek çok imkânın yanı sıra, mezuniyetten sonra iş olanağı sunuyoruz” diye konuştu.

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