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    HaberlerEge Haberleri Köşger’e Torbalı lezzetleri
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    11.08.2020 - 07:00 |

    Köşger’e Torbalı lezzetleri

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e, Torbalı ziyaretinde Çapak Bardacık İnciri ikram eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Bir geleneği değiştirdik. Konuklarımıza artık lokum veya çikolata hediye etmiyoruz. Ovamızda çiftçimizin yetiştirdiği ürünleri ikram ediyoruz” dedi.

    Köşger’e Torbalı lezzetleri

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e, Torbalı ziyaretinde Çapak Bardacık İnciri ikram eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Bir geleneği değiştirdik. Konuklarımıza artık lokum veya çikolata hediye etmiyoruz. Ovamızda çiftçimizin yetiştirdiği ürünleri ikram ediyoruz” dedi.
    İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen’le birlikte ilçeye gelen yeni Vali Köşger, silajlık mısır hasadı için biçerdöverin direksiyonuna geçti. Olgun, karpuz, zeytin kolonyası, kuru domates, incir ve şeftali gibi Torbalı Ovası’nın simge ürünlerini ziyaretlerde konuklarına sunduklarını ifade etti, “Sayın Valimizi ağırlamaktan onur duyduk” dedi.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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