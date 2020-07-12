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    HaberlerEge Haberleri Köşger’le buluştu
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    12.07.2020 - 00:08 |

    Köşger’le buluştu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir’in yeni Valisi Yavuz Selim Köşger ile Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’ne atanan Arif Çobanoğlu’nu ziyaret etti, yeni görevlerinde başarılar diledi.

    Köşger’le buluştu

    Başkan Günel, “Kendisi Aydın’da görev yaptığı sürede kentimiz için önemli karar ve projelere imza attı. Sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimi bundan böyle İzmir için kullanacaktır” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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