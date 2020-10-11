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    HaberlerEge Haberleri Kosova’dan kardeş şehir
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    11.10.2020 - 00:01 |

    Kosova’dan kardeş şehir

    Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalıja, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Çerçioğlu’yla tanışmaktan gurur duyduğunu belirten Başkonsolos Novobrdalıja, “Çok güzel bir sohbetimiz oldu. İşbirliğimiz hakkında konuştuk, kardeş belediyeler olacağız” dedi. Başkan Çerçioğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, işbirliğinin artacağını vurguladı.

    Kosova’dan kardeş şehir

    Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle azalan kan bağışlarına katkıda bulunmak istedi, personele yönelik bir kan bağışı kampanyası düzenledi. Toplanan onlarca ünite kan, Kızılay’a teslim edildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların ve toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullandığı Nazilli Hasköy yolunda çalışmalarını tamamladı. 4 bin metrekare kaldırım ve bordür taşı döşenen yolda, 1200 metre uzunluğundaki alana sıcak asfalt serimi yapıldı. Çizgi çalışmaları da kısa sürede tamamlanan yol, sürücüler için daha konforlu, yayalar için de daha güvenli hale getirildi.

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