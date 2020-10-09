Kosova’dan ziyaret

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Türkiye’nin her zaman Kosova’nın yanında olduğu söyleyen ve bu nedenle teşekkür eden Novoberdaliu, İzmir’de Kosova konsolosluğunun açılacağını da vurguladı, iki ülkenin kültürel ortaklıklarına değindi. Başkan Soyer ise Kosova ile İzmir arasındaki bağı güçlendirmek için kardeş kent çalışmalarının başlatılacağını söyledi.