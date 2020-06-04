Koştu, Ankara’dan müjdelerle döndü

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ’la birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçenin 25 yıllık hedefi Millet Bahçesi ve ihalesi yapılan TOKİ Sosyal Konutları’nın detaylarını görüştü.



Koştu, ikinci ziyaretini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yaptı. Görüşmede, Tarihi Kent Bergama için vizyon projeler arasında bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen aylardaki Bergama ziyaretinde müjdelediği Selinos Antik Kanal ve Dere Islahı projesi ele alındı. Bakanlığın Bergama’ya yapacağı diğer yatırımlar da masaya yatırıldı.



‘Önemli projeler’



Bergama için Ankara’da önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Koştu, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hızlandıklarını söyledi. Yaptıkları temasların verimli geçtiğini dile getiren Koştu, 31 Mart Seçimleri’nde vatandaşlara birçok alanda söz verdiklerini ve bunları yerine getirmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.



Tek amaçlarının Bergama’yı her anlamda kalkındırmak olduğuna vurgu yapan Bergama Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlçemizin yeni hizmetler alması için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunları tek tek tespit ediyoruz, vatandaşlarımızın düşüncelerini alıyoruz. Her geçen gün sorunları azaltmaya çalışıyoruz, projelerle de tarihi kentimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Ankara’dan da güzel haberlerle dönüyoruz.”