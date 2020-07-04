Koşukavak finali göremeyecek

TFF 1. Lig’de geçen hafta Eskişehirspor’la 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun tecrübeli teknik adama rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Koşukavak, ayrıca toplam 13 bin lirayla cezalandırıldı. Hafta içinde oynanan Osmanlıspor randevusunda takımın başında sahaya çıkamayan Koşukavak, 2 final niteliğinde B.B. Erzurumspor ve A. Demirspor maçlarında takımın başında yer alamayacak. Altay ayrıca, Eskişehirspor maçında akreditasyon sistemine uymadığı gerekçesiyle PFDK’dan 24 bin lira ceza aldı.