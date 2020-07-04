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    HaberlerEge Haberleri Koşukavak finali göremeyecek
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    04.07.2020 - 00:00 |

    Koşukavak finali göremeyecek

    Altay’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Eskişehir maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza aldı. A. Demirspor ve B.B. Erzurumspor randevusunda yok

    Koşukavak finali göremeyecek

    TFF 1. Lig’de geçen hafta Eskişehirspor’la 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun tecrübeli teknik adama rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi. Koşukavak, ayrıca toplam 13 bin lirayla cezalandırıldı. Hafta içinde oynanan Osmanlıspor randevusunda takımın başında sahaya çıkamayan Koşukavak, 2 final niteliğinde B.B. Erzurumspor ve A. Demirspor maçlarında takımın başında yer alamayacak. Altay ayrıca, Eskişehirspor maçında akreditasyon sistemine uymadığı gerekçesiyle PFDK’dan 24 bin lira ceza aldı.

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