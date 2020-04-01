01.04.2020 - 00:00 |
Koşukavak’tan 50 aileye destek sözü geldi
Altay’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent’in başlattığı “Dayanışma Günleri” yardım kampanyasına katılarak alkış topladı.
Proje sayesinde salgından olumsuz etkilenen 10 bin 252 aileye yetecek gıda yardımı toplandı. Levent, “Sevgili Yalçın Koşukavak aradı. Dayanışma günleri kapsamında 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Yalçın dostum. Sağ olasın” dedi. Altaylı taraftarlar da sosyal medyadaki gönderinin altında teknik direktörlerinden övgüyle bahsetti.
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