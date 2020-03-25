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    HaberlerEge Haberleri Koşukavak’tan virüs uyarısı
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    25.03.2020 - 00:00 |

    Koşukavak’tan virüs uyarısı

    Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, lige verilen arada antrenmanlara yeniden başlayan siyah beyazlı takıma koronavirüs salgını konusunda alacakları önlemleri aktardı. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne futbolcuları ve kulüp personelini aralarında mesafe bıraktırarak çevresinde toplayan deneyimli teknik adam, kulüp tarafından gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Altaylı futbolcuların alınan tedbirler kapsamında 4’erli 5’erli gruplar halinde sabahtan akşama kadar dönüşümlü idman yapacağı öğrenildi. Toplantıda sayısı azaltılan personelin de dikkatli olması istendi. Yabancı oyuncular idman sonrası tesiste kalmadan evlerine dönecek. Tesisteki hobi salonuna girmek de yasaklandı.

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