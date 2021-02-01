Kötü günler bitti

Çok nadir görülen glikojen depo hastalığına bağlı siroz gelişen, bu yüzden ağır bir büyüme geriliği yaşayan 7 kilo ağırlığındaki 14 aylık Ahmethan Oruç, İzmir Kent Hastanesi’nde sağlığına kavuştu. Kendisi minik, mücadelesi büyük Ahmethan’a babası Yasin Oruç’tan (36) alınan karaciğer dokusunu naklettiklerini belirten Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, “Karaciğer nakil olmasa bir-iki ay içinde kaybedilmesi söz konusuydu” dedi.